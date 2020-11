Die Tricks und Betrügereien der US-Wahl. Verstorben Bürger haben ihre Stimme abgegeben

“Mehr Tricks und Betrug. Gestern Abend gab es in Michigan mindestens vier Wähler, die vor 1902 geboren wurden.

Tatsächlich sind diese Wähler älter als der älteste heute lebende Mensch.

Die älteste heute lebende Person wurde 1903 geboren, also haben sie sie geschlagen.

Alle 4 dieser Personen sind älter als die älteste Person auf dem Planeten Erde. Und sie haben in diesem Zyklus gewählt. Abwesende. Das ist eine ziemliche Wahlbeteiligung!

Mindestens sieben Wähler aus Michigan erhielten Live-Abstimmungen in Abwesenheit, deren Wählerregistrierung ihr Geburtsjahr wie vor 1902 ausweist. Am Montag wurden fünf als zurückgegeben und ausgezählt registriert.

Die älteste registrierte lebende Person ist gegenwärtig 117 Jahre alt, was bedeutet, dass die sieben Personen, denen Live-Stimmzettel zugesandt wurden, entweder die ältesten sieben Personen auf der Welt sind, die gegenwärtig ohne die Ehre leben, oder es handelt sich um Fälle, in denen Stimmzettel im Namen von verstorbenen Personen angefordert und abgegeben werden, oder die staatliche Wählerdatei entfernt verstorbene Personen entweder nicht ordnungsgemäß oder trägt das Geburtsjahr falsch ein, was zu Problemen führen würde, wenn ein Wähler persönlich wählen wollte.

Außenministerin Jocelyn Benson, Demokratin, wurde Anfang dieses Jahres kritisiert, als sie wiederholt Wahlanträge an eindeutig verstorbene Personen verschickte. Dies führte dazu, dass viele Republikaner den Demokraten vorwarfen, sie wollten die Wahlergebnisse betrügen, indem sie mehr Wähler zur Post bringen wollten. Ein Postverkäufer, der um Anonymität bat, weil er regelmäßig mit dem Außenminister interagiert, sagte, dass Benson anscheinend die Arbeit, die ein früherer republikanischer Außenminister geleistet hatte, um die Wählerlisten aufzuräumen, wieder rückgängig gemacht habe.

Die ehemalige republikanische Außenministerin Ruth Johnson arbeitete daran, tote Menschen aus den Wählerlisten zu entfernen.

William Bradley, registriert als Jahrgang 1902, aktualisierte seine Wählerregistrierung zuletzt 2002 und gab seinen ersten Wahlgang im Jahr 2020 ab. Sein Sohn, der ebenfalls William Bradley heißt und unter dieser Adresse lebt, ist telefonisch erreichbar. Er sagt, dass er einen Wahlzettel für sich und seinen verstorbenen Vater erhalten habe, den anderen aber weggeworfen habe. “Mein Vater starb 1984, und ich wurde 1959 geboren. Ich habe abwesend gewählt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den anderen Stimmzettel weggeworfen habe. Ich bin William T. Bradley und mein Vater hatte keine Mittelinitiale.”

Nach Angaben der Social Security Administration starb William Bradley tatsächlich im Juni 1984, aber nach Angaben des Außenministers von Michigan gingen unter dieser Adresse zwei Anträge auf Briefwahl für William Bradley ein, aber nur ein einziger Stimmzettel wurde verschickt und empfangen.”

Hier sind ihre Namen.

Quelle und mehr Details in englisch: MORE Dead Voters Caught Voting in Michigan — Many Are Older than the Oldest Human Alive Today

