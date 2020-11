Die japanische Regierung hat ein unlösbares Problem das uns verschwiegen wird

Dieser Artikel sollte jeder lesen. Er zeigt auf wohin die Reise geht und warum das Virus überhaupt “geschaffen” wurde. Es ist erschreckend welche Agenda sich vor unseren Augen entfaltet.

Klaus Schwab wurde 1938 in Ravensburg geboren und ist ein Kind von Adolf Hitlers Deutschland, einem Polizeistaatsregime, das auf Furcht und Gewalt, auf Gehirnwäsche und Kontrolle, auf Propaganda und Lügen, auf Industrialismus und Eugenik, auf Entmenschlichung und “Desinfektion”, auf einer kalten und grandiosen Vision einer “neuen Ordnung”, die tausend Jahre dauern sollte, aufgebaut war.

Schwab scheint sein Leben der Neuerfindung dieses Albtraums gewidmet zu haben und zu versuchen, ihn nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt Wirklichkeit werden zu lassen.

Schlimmer noch, wie seine eigenen Worte immer wieder bestätigen, seine technokratisch-faschistische Vision ist auch eine verdrehte transhumanistische Vision, die Menschen mit Maschinen in “merkwürdigen Mischungen aus digitalem und analogem Leben” verschmelzen wird, die unsere Körper mit “Smart Dust” infizieren wird und in der die Polizei offenbar in der Lage sein wird, unsere Gehirne zu lesen. Hier weiter….