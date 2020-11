Der COVID-19 RT-PCR-Test: Wie man die gesamte Menschheit in die Irre führt und mit einem “Test” die Gesellschaft einsperrt

globalresearch.ca

Es ist an der Zeit, dass wir alle aus dieser negativen Trance, dieser kollektiven Hysterie herauskommen, denn Hungersnot, Armut, Massenarbeitslosigkeit werden viel mehr Menschen niedermähen als SARS-CoV-2!

Einführung: Anwendung einer Technik zum Einsperren der Gesellschaft

Alle aktuelle Propaganda zur COVID-19-Pandemie basiert auf einer Annahme, die als offensichtlich und wahr gilt und nicht mehr in Frage gestellt wird:

Ein positiver RT-PCR-Test bedeute, dass man an COVID erkrankt sei. Diese Annahme ist irreführend.

Nur sehr wenige Menschen, einschließlich Ärzte, verstehen, wie ein PCR-Test funktioniert.

RT-PCR bedeutet Real-Time-Polymerase-Chain-Reaction.

Auf Französisch bedeutet es: Réaction de Polymérisation en Chaîne en Temps Réel.

In der Medizin verwenden wir dieses Hilfsmittel hauptsächlich zur Diagnose einer Virusinfektion.

Ausgehend von einer klinischen Situation mit dem Vorhandensein oder Fehlen bestimmter Symptome bei einem Patienten betrachten wir verschiedene Diagnosen auf der Grundlage von Tests.

Bei bestimmten Infektionen, insbesondere Virusinfektionen, wenden wir die RT-PCR-Technik an, um eine diagnostische Hypothese zu bestätigen, die sich aus einem klinischen Bild ergibt.

Wir führen routinemäßig keine RT-PCR bei Patienten durch, die überhitzt sind, husten oder an einem entzündlichen Syndrom leiden!

Es handelt sich um eine labortechnische, molekularbiologische Technik der Genamplifikation, weil sie durch Amplifikation nach Genspuren (DNA oder RNA) sucht.

Weitere Anwendungsgebiete sind neben der Medizin die Genetik, Forschung, Industrie und Forensik.

Die Technik wird in einem spezialisierten Labor durchgeführt, sie kann in keinem normalen Labor, auch nicht in einem Krankenhaus, durchgeführt werden. Dies ist mit gewissen Kosten und einer Verzögerung von manchmal mehreren Tagen zwischen der Probe und dem Ergebnis verbunden.

Heute, seit dem Auftauchen der neuen Krankheit mit der Bezeichnung COVID-19 (COrona VIrus Disease-2019), wird die RT-PCR-Diagnosetechnik zur Definition positiver Fälle verwendet, die als SARS-CoV-2 (Coronavirus, das für das neue akute Atemnotsyndrom mit der Bezeichnung COVID-19 verantwortlich ist) bestätigt wurden.

Diese positiven Fälle werden zu COVID-19-Fällen gehäuft, von denen…..

