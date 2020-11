Bewaffnete US-Bundesbeamte sollen zu den Wahlzentren entsandt werden

Das Justizministerium der Vereinigten Staaten (DOJ) teilte den Staatsanwälten am frühen Mittwoch mit, dass bewaffnete Bundesagenten in Wahlzentren zur Stimmauszählung zugelassen sind, um möglichen Wählerbetrug zu untersuchen, berichtete die New York Times.

Drei Personen, die die Nachricht beschrieben, berichteten der New York Times, dass in der E-Mail von Richard Donoghue um 1:30 Uhr stand, dass das Gesetz, das bewaffneten Bundesbehörden verbietet, am Wahltag an den Urnen zu sein, nicht für Wahllokale und Orte gilt, die nach diesem Tag die Stimmzettel auszählen.

In der E-Mail erklärte der stellvertretende Generalstaatsanwalt: “Das Gesetz hindert bewaffnete Bundesbeamte nicht daran, auf Bundesverbrechen in geschlossenen Wahllokalen oder an anderen Orten, an denen die Stimmen ausgezählt werden, zu reagieren, sie zu untersuchen oder zu verhindern.

Ehemalige Beamte sagten der Zeitung, dass die E-Mail angeblich “ein offensichtlicher Weg zu sein schien, lokale Wahlbeamte einzuschüchtern oder die Stimmauszählung zu beinflussen, und nur eine andere Art und Weise, wie Generalstaatsanwalt William Barr die öffentlichen Kommentare von Präsident Donald Trump verfolgte”.

Vanita Gupta, die amtierende Leiterin der Abteilung für Bürgerrechte unter Präsident Barack Obama, sagte der Tageszeitung, dass “das Justizministerium rechtlich nicht in die Stimmenauszählung eingreifen, die Wahllokale betreten oder Stimmzettel ausfüllen darf, auch nicht im Laufe einer Untersuchung”.

“Allenfalls Bundesbeamte können kopieren und inspizieren, aber die Stimmzettel bleiben in den Händen der lokalen Wahlbeamten”, bemerkte sie.

Donoghues E-Mail kam etwa eine Stunde vor Trumps Rede am frühen Mittwochmorgen, in der er begann, Beamte aufzufordern, die Stimmenauszählung in Staaten zu stoppen, in denen er eindeutig führend war. Die Trump-Kampagne am Mittwoch reichte in mehreren Bundesstaaten, darunter Michigan und Pennsylvania, Klagen ein, da mehr Stimmzettel ausgezählt wurden, wobei Fälle von über 100.000 per Post verschickten Stimmen an Biden gingen und nicht eine einzige an Trump.

Die Wahlen im Jahr 2020 brachten eine noch nie dagewesene Anzahl von Briefwahlzetteln ein. Offiziell ist dies auf die Coronavirus-Pandemie zurückzuführen, die die Auszählung und die Ergebnisse aus mehreren Staaten verzögerte und die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen in der Luft hängen ließ. Trump warnt seit Monaten vor dem Betrug mit Briefwahlzetteln.

