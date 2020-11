Südsudan bestätigt neuen Ausbruch von impfstoffbedingter Kinderlähmung

Gesundheitsbeamte in der afrikanischen Nation Südsudan bestätigten einen neuen Ausbruch des Poliovirus – ironischerweise verursacht durch Impfungen die es ausrotten sollten. Das südsudanesische Gesundheitsministerium (MOH) teilte mit, dass im nordwestlichen Teil des Landes 15 durch Impfung verursachte Poliofälle festgestellt wurden. Impfstoffbedingte Polio ist ein seltener Fall, in dem das geschwächte Poliovirus in den Impfstoffen mutiert und Krankheit verursacht, anstatt Immunität gegen den Erreger zu verleihen, gegen den es eigentlich schützen soll.

Dr. John Pasquale Romunu, der Generaldirektor für präventive Gesundheitsdienste im Südsudan, sagte Reportern, dass der Ausbruch der durch Impfung verursachten Kinderlähmung “eine ganze Reihe von Bezirken und Bundesstaaten in Mitleidenschaft gezogen hat”. Er versicherte jedoch, dass “das [Ministerium] und seine Partner daran arbeiten, und ich denke, es ist unter Kontrolle”.

Mayien Machut, Unterstaatssekretär des Südsudan im MOH, sagte, der Status des Landes als “frei von Polio-Wildviren” bleibe trotz des Polioimpfstoffausbruchs bestehen. Er fügte hinzu, dass das Land mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zusammenarbeite, um den Ausbruch unter Kontrolle zu bringen, und sagte: “Wir werden ihn eindämmen”. Vor dem Ausbruch hatte der Südsudan zusammen mit drei anderen afrikanischen Nationen die WHO am 25. August erklärt, die Kinderlähmung in ihren Ländern ausgerottet zu haben.

Das akut infektiöse und ansteckende Poliovirus ist für die Poliomyelitis verantwortlich, die das Rückenmark befällt und bei Kindern irreversible Lähmungen hervorruft. Gesundheitsexperten sagten, dass von Impfstoffen herrührende Polio, die Krankheit, die im Südsudan stecken geblieben ist, besonders Länder mit niedrigen Impfraten und schlechten sanitären Verhältnissen betrifft. Sie fügten hinzu, dass der Erreger durch Fäkalien übertragen werden und Wasser oder Lebensmittel kontaminieren kann; er kann sich über eine unterimmunisierte Gemeinschaft ausbreiten und dabei mutieren.

Ein oraler Polio-Impfstoff, der Kleinkindern verabreicht wird und eine geschwächte Spur des Virus enthält, hat sich weltweit als massiv wirksam gegen die durch das Wildvirus verursachte Kinderlähmung erwiesen. Impfstoffbedingte Polioausbrüche werden mit den gleichen Strategien bekämpft wie die Polio-Wildvirus-Infektion, zu denen eine intensive Überwachung der Bevölkerung und die Gewährleistung einer hohen Durchimpfungsrate gehören.

Quelle und mehr: South Sudan confirms new outbreak of vaccine-related polio