Jenseits des Gehorsams

Glaubt man den Corona-Regeln, sind wir leichtsinnige Geschöpfe, die per Gesetz und Dekret zu verantwortungsbewussten Bürgern erzogen werden müssen. Doch sind Bürger, denen man sagen muss, wie man sich korrekt die Nase schnäuzt, überhaupt demokratiefähig? Da zu viele Menschen anscheinend nicht von alleine wissen, was gut für sie ist, wäre es nicht am besten, wir würden gleich in eine Diktatur übergehen?