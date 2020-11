GROTESKER WAHLBETRUG VERBLÜFFT SOGAR CNN-SPRECHER !!!

Erwartungsgemäss findet der Betrug in den sogenannten Swing States statt, die einerseits entscheidend für den Wahlsieg sind und anderseits von linken Gouverneuren regiert werden: North Carolina – Democrat Gov Pennsylvania – Democrat Gov Wisconsin – Democrat Gov Michigan – Democrat Gov Nevada – Democrat Gov Georgia – *RINO Gov

*RINO bedeutet Republican In Name Only und bezeichnet Republikaner, die keine echten sind. (vgl. Wikipedia )

Ein Betrug mit Ankündigung:

Es passiert genau das, was Trump seit Wochen angekündigt hat. Die Strategie…..