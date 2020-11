Gastbeitrag: Warum der Schwanz nicht mit dem Hund wedelt

Wäre der Schwanz schlauer, dann würde er mit dem Hund wedeln. So heißt es in der genialen Politsatire Wag the Dog, die Ende der 90er in die Kinos kam. Der Satz klingt plausibel. Nehmen wir aber einmal an, der Schwanz wäre tatsächlich schlauer als der Hund, dann würde er wahrscheinlich dennoch nicht mit dem Hund wedeln. Warum? Weil der Rest, also der eigentliche Hund dem Schwanz körperlich überlegen ist.

Der Hund kann so dumm wie ein Toastbrot sein und es ließe sich immer noch keinen Millimeter mit ihm weder hin noch her wedeln.

Es gibt Umstände, die werden durch ein banales Kräfteverhältnis entschieden. David hat Goliath mit Geschick und Intelligenz besiegt, vergleichbares kommt in unserer Welt selten vor.

Wie sonst ließen sich folgende Ereignisse erklären:

Derzeit gehen Menschen in unzähligen Städten auf der ganzen Welt auf die Straße und demonstrieren gegen die erdrückenden Corona Maßnahmen.

Renommierte Ärzte veröffentlichen ihre Bedenken zu besagten….