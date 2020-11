Schlimmsten Befürchtungen bestätigt! US-Polizei wird ein Programm zur Live-Übertragung von Amazonas-Ring-Kameras starten

Das polizeiliche Überwachungszentrum in Jackson, Mississippi, führt ein 45-tägiges Pilotprogramm durch, bei dem die Kameras der teilnehmenden Einwohner des Amazonas-Rings live übertragen werden.

Seitdem der Ring erstmals auf dem Markt für private Sicherheitskameras Fuß gefasst hat, warnen wir vor seinem Potenzial, die bürgerlichen Freiheiten seiner Nutzer und ihrer Gemeinden zu untergraben. Besonders besorgt sind wir über die mehr als 1.000 Partnerschaften des Rings mit den örtlichen Polizeidienststellen, die es ermöglichen, große Mengen an Filmmaterial direkt von den Benutzern anzufordern, ohne dass es eine Aufsicht gibt oder eine Garantie erworben werden muss.

Während die Menschen Ringkameras kaufen und sie an ihrer Haustür aufstellen, um ihre Pakete sicher aufzubewahren, nutzt die Polizei sie, um umfassende CCTV-Kameranetzwerke aufzubauen, die ganze Stadtviertel überdecken. Dies dient zwei polizeilichen Zwecken. Erstens ermöglicht es den Polizeidienststellen, die Kosten für den Kauf von Überwachungsausrüstung zu vermeiden und diese Belastung auf die Verbraucher abzuwälzen, indem sie sie davon überzeugen, dass sie Kameras benötigen, um ihr Eigentum sicher aufzubewahren. Zweitens umgeht es die natürliche Reaktion von Angst und Misstrauen, die viele Menschen hätten, wenn sie erfahren würden, dass die Polizei Dutzende von Kameras in ihrem Block aufstellen würde, eine für jedes Haus.

Nun haben sich unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Die Polizei in Jackson, Mississippi, hat ein Pilotprogramm gestartet, das es den Ringbesitzern ermöglichen würde, die Kamerastreams von ihren Haustüren direkt in ein Echtzeit-Verbrechenszentrum der Polizei einzuspeisen. Das Filmmaterial von Ihrer Haustür umfasst Ihr Kommen und Gehen, Ihre Nachbarn, die den Müll rausbringen, sowie die Hundeausführer und Lieferanten, die in Ihrer Straße ihre Arbeit verrichten. In Jackson kann dieses Filmmaterial nun rund um die Uhr direkt auf ein Dutzend Monitore gestreamt werden, die von der Polizei unter die Lupe genommen werden. Selbst wenn Sie sich weigern, Ihr Filmmaterial auf diese Weise verwenden zu lassen, kann es sein, dass die auf Ihr Haus gerichtete Kamera Ihres Nachbarn immer noch direkt an die Polizei übermittelt wird.

Erst vor einigen Monaten setzte sich Jackson für seine Einwohner ein und war die erste Stadt im Süden der Vereinigten Staaten, die die Verwendung von Gesichtserkennungstechnologie durch die Polizei verbot. Dies ist eindeutig eine Stadt, die invasive Überwachungstechnologie versteht, wenn sie sie sieht, und die weiß, wann die Polizei ihre Möglichkeiten zum Eindringen in die Privatsphäre überschritten hat.

Wenn die Polizei ein Überwachungskameranetzwerk aufbauen will, sollte sie dies nur auf eine Weise tun, die transparent und rechenschaftspflichtig ist und eine aktive Beteiligung der Einwohner an diesem Prozess gewährleistet. Wenn Anwohner “Nein” zu Spionagekameras sagen, dann darf die Polizei diese nicht einsetzen. Die Entscheidungen, die Sie und Ihre Nachbarn als Verbraucher treffen, sollten nicht von der Polizei zur Einführung von Überwachungstechnologien missbraucht werden. Der Entscheidungsfindungsprozess muss den Gemeinden überlassen bleiben.