Großbritannien setzt Armee ein für COVID-19-Massentests

Nach China und der Slowakei startet Großbritannien seine erste “Moonshot”-Massentestkampagne in der Stadt Liverpool, die den meisten Menschen außerhalb Großbritanniens als die Heimatstadt der Beatles bekannt ist. Nach Angaben des Guardian sollen in dieser Woche bis zu einer halben Million Menschen in der Stadt getestet werden, und wenn sich das System als erfolgreich erweist, soll es ausgeweitet werden.

Da die Zeit der Selbstisolierung für diejenigen, die positiv getestet werden, verkürzt werden soll, sollen im ersten Versuch der Regierung in Liverpool bis zu einer halben Million Menschen getestet werden, mit dem Ziel, die Infektion jedes Einzelnen, der während der Fahrt positiv getestet wird, zurückzuverfolgen.

Das Programm ist Teil des Versuchs der Regierung, den Forderungen lokaler Beamter nachzukommen, die mehr Geld für beide Test- und Rückverfolgungsprogramme sowie mehr Mittel für den Beurlaubungsplan der Regierung für die Arbeiter gefordert haben.

Um bei der Durchführung des Programms zu helfen, wird die britische Armee zur “logistischen Unterstützung” eingesetzt.

Der Erfolg oder Misserfolg der Operation könnte darüber entscheiden, ob eine weitere ähnliche Massenerprobungskampagne in einem anderen der am schlimmsten betroffenen Gebiete Großbritanniens durchgeführt wird.

Premierminister Boris Johnson hat kürzlich ein System von Coronavirus-Beschränkungen mit drei eigenständigen Ebenen eingeführt. Liverpool und der Großraum Manchester befinden sich beide in der dritten Stufe, die strenge Beschränkungen auferlegt, die die Sperrung im Frühjahr widerspiegeln, wobei der Hauptunterschied darin besteht, dass die Schule noch in Betrieb ist.

Quelle und mehr: UK Brings In Army To Help With First ‘China-Style’ Mass COVID-19 Testing In Liverpool