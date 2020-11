Goldpreis: Jetzt entscheidet es sich!

Das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen dürfte auch erheblichen Einfluss auf den Goldpreis haben. 2016 sorgte der Überraschungssieg von Donald Trump für Turbulenzen an den Märkten.

Goldpreis erholt

Am Dienstagmittag näherte sich der Goldpreis erneut von unten an die 1.900-Dollar-Schwelle an. Um 12 Uhr kostete die Feinunze Gold 1.898 US-Dollar. Das entsprach 1.623 Euro. Der Silberpreis notierte bei 24,15 US-Dollar (20,65 Euro). Und heute Nacht wird es spannend.

US-Präsidentschaftswahlen

In den USA stehen die Präsidentschaftswahlen an. Joe Biden gilt auf Basis der jüngsten Umfrage-Ergebnisse als großer Favorit. Doch auch 2016 sah Donald….