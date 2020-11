Wussten die alten Ägypter mehr als wir erahnen?

Viele Menschen sehen derzeit einen Dokumentarfilm auf Netflix über Saqqara, eine Nekropole im alten Ägypten, wo unter anderem der erste mumifizierte Löwe gefunden wurde. Wir wissen sehr wenig über die alten Ägypter. Gleichzeitig werden viele faszinierende Details aus den Geschichten herausgelassen. Wie steht es damit?

Es ist zum Beispiel merkwürdig, dass viele Tausende von Hieroglyphen gefunden wurden, die aber keinen Hinweis auf Pyramiden enthalten. Wir können immer noch nicht mit 100-prozentiger Sicherheit sagen, wie sie gebaut wurden. Wir haben in der Schule gelernt, dass Pyramiden als Grab für die Pharaonen dienten, aber in den Pyramiden auf der Hochebene von Gizeh wurden noch keine Mumien gefunden.

Jimmy vom YouTube-Kanal Bright Insight stolperte bei einer Internetsuche über einige seltsame Hieroglyphen, die darauf hinzudeuten scheinen, dass die alten Ägypter mehr wussten, als wir denken. So fand er zum Beispiel ein Bild von Min, dem Gott der Fruchtbarkeit, zusammen mit etwas, das stark einer Samenzelle ähnelt. Wie konnten die Ägypter das wissen? Offiziell wurde das Sperma erstmals 1677 von der niederländischen Mikrobiologin Antonie van Leeuwenhoek unter dem Mikroskop beobachtet.

How did the ancient Egyptians know what a sperm cell looked like❓How could they see such microscopic specimens without a microscopic device❓ pic.twitter.com/t35iEBGpkr

— Anyextee (@Anyextee) September 13, 2020