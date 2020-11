Truppen der Nationalgarde bringen sich in mehreren US-Städten in Stellung

Zur Vorbereitung auf eventuelle Notfälle, einschließlich weit verbreiteter sozialer Unruhen nach den Wahlergebnissen vom Dienstagabend, wurde die Nationalgarde in mehreren Bundesstaaten eingesetzt.

Die Furcht vor einem Chaos in der Wahlnacht hat die Regierungen der Bundesstaaten im letzten Monat gepackt und den Gouverneur Charlie Baker von Massachusetts am Montag dazu gezwungen, 1.000 Mitglieder der Massachusetts Nationalgarde zu “aktivieren”.

Und in Oregon verhängte die Gouverneurin Kate Brown zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten den Ausnahmezustand für den U-Bahn-Bereich von Portland und verwies auf mögliche soziale Unruhen im Zusammenhang mit der Wahl.

Auch in Texas, Alabama und Arizona haben die Gouverneure in Erwartung von Gewalttätigkeiten Gardekräfte in den Großstädten ihrer jeweiligen Bundesstaaten mobilisiert.

In der vergangenen Woche wurde die Nationalgarde von Pennsylvania inmitten einiger Nächte sozialer Unruhen nach der Ermordung eines Schwarzen durch die Polizei in den U-Bahn-Bereich von Philadelphia entsandt. Seither sind die Truppen der Nationalgarde in Stellung gebracht worden, um mögliche Unruhen am Dienstagabend zu bewältigen.

NBC-Quellen zufolge soll ab morgen im Weißen Haus ein “nicht skalierbarer” Zaun um den Komplex errichtet werden, wobei 250 Wachtruppen in Bereitschaft stehen sollen.

Seit Montagnachmittag wurden in mehreren Städten Wachtruppen gesichtet, die sich auf die Dienstagnacht vorbereiten.

Garde-Truppen wurden bei einem Best Buy in Süd-Philadelphia gesichtet.

Wachtruppen vor dem Rathaus von Philadelphia gesichtet.

Konvoi von Wachtruppen auf einer Autobahn in Richtung Chicago gesichtet.

Nationalgarde in Massachusetts einsatzbereit

