Auf dem Weg nach Washington!

Auf dem Weg. Direkt nach Washington. Oder auch schon dort. Ganze Heerscharen aus dem Medienspektrum haben sich aufgemacht. Um von einem Spektakel zu berichten, das keines sein wird. Außer, das versteht sich zunehmend von selbst, exklusiv für die Medien. Es wird berichtet werden, wie es bereits tausendmal geschehen ist, von den unsäglichen Sottisen eines Donald Trump, der, wenn man es einmal vorurteilsfrei betrachtet, alles andere als dumm agiert. Er ist ein Rattenfänger, der fest in der Tradition desjenigen von Hameln steht. Er pfeift sein demagogisches Lied, und viele werden ihm folgen. Dass er dabei zumeist schmutzige Weisen singt, ist nicht von der Hand zu weisen. Dass er jedoch auch Referenzen hat, ebenso wenig. Die Wirtschaft, wie es so oft und immer wieder euphemistisch heißt, brummte wie noch nie, bis diese leidige, aus seiner Sicht chinesische Pest an Bord kam und alles verhunzt hat.

Das wahre Trauerspiel, von dem die wenigsten berichten, hat sich im Lager der Demokraten abgespielt. Da nützt das Maske-Tragen des….