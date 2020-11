Insgesamt über 4 Mrd. Dollar: Die größten Korruptionsfälle von Joe Biden

Auf Anti-Spiegel habe ich im Detail über die Korruption von Joe Biden in der Ukraine berichtet. Aber in seiner Zeit als Vizepräsident hat die Familie von auch Joe Biden Milliarden in China und dem Irak gemacht. Darüber ist in Deutschland kaum etwas bekannt.

Auf die Hitliste der größten Korruptionsfälle von Joe Biden und seiner Familie bin ich durch ein Video von Rudolph Giuliani gestoßen. Jetzt kann und muss man einwenden, dass Giuliani der Anwalt von Trump ist und man ihm daher nicht einfach glauben sollte. Das stimmt, daher habe ich das alles…..