Vorbereitung auf den Wahlkampf: Walmart entfernt Waffen und Munition aus den Regalen

Walmart kündigte an, dass es Vorbereitung trifft und sich auf mögliche gewalttätige Unruhen nach den Präsidentschaftswahlen vorbereitet in dem sie in der nächsten Woche alle Waffen und die Munition aus den Regalen der Geschäfte entfernt wird.

“Wir haben einige vereinzelte Unruhen erlebt, und wie wir es in den letzten Jahren gemacht haben, ist Schusswaffen und Munition aus Sicherheitsgründen für unsere Mitarbeiter und Kunden aus den Verkaufsräumen entfernt”, sagte Walmart in einer Erklärung. “Aber die Artikel stehen den Kunden weiterhin zum Kauf zur Verfügung”.

Der Einzelhändler hatte Waffen und Munition bereits während der Black Lives Matter-Unruhen, die nach dem Tod von George Floyd Anfang des Jahres stattfanden, entfernt.

Die Entscheidung könnte auch durch neue Unruhen in Philadelphia in dieser Woche motiviert gewesen sein, bei denen zahlreiche Geschäfte, darunter eine Filiale von Walmart, geplündert wurden.

Walmart verkauft nur in etwa der Hälfte seiner Geschäfte Schusswaffen und Munition und hat den Verkauf von Munition für albautomatischen Gewehren und Pistolen nach den Schießereien in El Paso im Jahr 2019 eingestellt.

Unternehmen im ganzen Land vernageln auch ihr Geschäfte und Schaufenster, um sich auf wütende Zusammenstöße vorzubereiten, die sich noch verschärfen können, wenn sich das tatsächliche Wahlergebnis über einen Zeitraum von Tagen oder Wochen hinziehen wird.

“Wenn wir keinen klaren Sieger haben, könnte es hässlich werden”, berichtet Forbes.

“Da wir monatelang Chaos, Aufstände und Bürgerunruhen in großen US-Städten erlebt haben, ist die Schlussfolgerung vernünftig, dass wir nach der Wahl ein erschreckendes Maß an Gewalt, Zerstörung und Unruhen haben werden. Beide Seiten könnten den Sieg für sich beanspruchen, was zu Handlungen führen könnte an die wir jetzt besser nicht denken sollten, da dies das Land auseinander reißen würde”.

Quelle: Walmart Removes Guns & Ammunition From Shelves in Preparation For Election Unrest

Walmart Reverses: Puts Guns/Ammo Back On Store Shelves

Ein paar Bilder von den letzten und auch noch andauernden Unruhen in den USA