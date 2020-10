Schockierend und alarmierend: Arzt warnt vor Gefahren neuer Impfstofftechnologie

Das rasante Tempo der Entwicklung von Corona-Impfstoffen ist ein großes Problem. Die Ärztin Carrie Madej beschloss, die Technologien hinter diesem Impfstoff zu untersuchen und sprach darüber mit Klagemauer.tv. Was sie in diesem Interview enthüllt, ist schockierend und alarmierend.

Madej leitete 19 Jahre lang zwei Kliniken in den Vereinigten Staaten. Sie war sehr fasziniert von Impfstoffen, insbesondere dem Tetanus-Impfstoff. Sie war überrascht, dass kein Kollege jemals einen Fall von Tetanus gesehen hatte, und beschloss, die Sache zu untersuchen. Zu ihrer großen Überraschung entdeckte sie in dem Impfstoff eine Substanz, die Frauen unfruchtbar machte.

Die Menschen müssen wissen, dass dies kein sicherer Impfstoff ist.

Ihr zufolge ist der Corona-Impfstoff auch nicht ungefährlich, weil die Entwickler neue Technologien einsetzen, über die sehr wenig bekannt ist. Sie schlug die Alarmglocke. Und wurde natürlich von YouTube zensiert.

“Die Menschen müssen wissen, dass dies kein sicherer Impfstoff ist”, sagte sie. Sie erwartet mehr Todesfälle und mehr Krankheiten durch den Impfstoff. “Sie bringen die RNA und die DNA, das Genom, die Gene durcheinander. Das könnte schließlich zu Krebs, Mutagenen und Autoimmunerkrankungen führen”.

“Die Menschen müssen auch wissen, dass wir mitten in einem Experiment sind. Wir wissen nicht, was passieren wird. Dieser Impfstoff verwendet eine Technologie namens Transfektion. Es ist die gleiche Technologie, die sie für genetisch veränderte Organismen verwenden. “Genetisch verändertes Gemüse und Obst ist nicht gesund.”

Dieser Mann will nicht, dass wir alle am Leben bleiben

Um sicherzugehen, dass Sie geimpft sind, werden Sie laut dem Arzt wie eine Kuh gebrandmarkt. “Sie erhalten eine unsichtbare Tätowierung unter der Haut, die Sie mit einer App auf Ihrem Telefon oder einem anderen Gerät lesen können. Sie bekommen sozusagen eine Nummer. Diese App enthält alle Ihre Impfdaten und andere Informationen über Ihre Gesundheit. Um sicherzustellen, dass Ihr Körper dies nicht abstößt, verwenden sie Hydrogel und Nanotechnologie, die von Bill Gates Microsoft, patentiert wurde. Man sieht immer wieder die gleichen Namen auftauchen. Er kann mit diesem Patent, das die Nummer 060606 trägt, sehr viel Geld verdienen”.

Die Menschen, die dahinter stehen, so der Arzt, sind Teufelsanbeter. “Sie glauben an Satan.”

“Gates meint, es seien zu viele Menschen, er will die Weltbevölkerung ausdünnen. Die Menschen wachen auf! Dieser Mann will nicht, dass wir alle am Leben bleiben. Er hat es schon so oft auf so viele verschiedene Arten gesagt. Er ist kein Wissenschaftler, er ist kein Arzt, er ist kein Epidemiologe. Warum geben wir ihm diese Macht?”

Auf die Frage, ob sie den Corona-Impfstoff einnehmen wird, sobald er verfügbar ist, antwortet Dr. Madej: “Auf keinen Fall. Ich würde nie diesen Impfstoff zulassen. Ich traue ihm nicht”. Das Video in englisch hier….

Ihr YouTube-Kanal.