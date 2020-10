Hunter Biden betreibt seinen eigenen PornHub-Kanal auf den er seine persönlichen Pornos hochgeladen hat

Die Biden-Familie möchte, dass Amerika glaubt, dass sie die typische hart arbeitende amerikanische Familie sind, aber nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein.

Joe Biden sagte in einem Bericht am Valentinstag Anfang des Jahres in der Daily Mail, dass sein Sohn Hunter “sein ganzes Leben lang nichts als gute Dinge getan habe”:

Joe Biden verteidigte am Donnerstag seinen Sohn, Hunter Biden, mit den Worten, er sei ein “guter” Kerl, der “sein ganzes Leben lang nur Gutes getan hat”, auch nachdem er einer Stripperin, die er außerehelich geschwängert hatte, Unterhalt zahlen musste.

Letzten Monat willigte Hunter Biden ein, einer Frau aus Arkansas, Lunden Roberts, die Stripperin in einem von ihm besuchten Club in Washington, DC, war, Unterhalt zu zahlen.

Im November bewies der DNA-Test das Biden der Vater ist. Dies wurde bekannt als im Mai 2019 in Independence County, Arkansas, eine Vaterschaftsklage eingereicht wurde.

Am Montag wurde aufgedeckt, dass Joe Biden und seine Frau sich zusammengetan haben, um Hunters Aktionen mit einer Minderjährigen zu unterdrücken. Am Dienstag haben wir Informationen aufgedeckt, die zeigen, wie Hunter seine Familie für seine russische Erpressung in Gefahr brachte, nachdem er an schäbigen Aktionen in West-Hollywood mit mindestens einer russischen Frau teilgenommen hatte. Am Mittwoch berichteten wir, dass Hunter Fotos gemacht hat, auf denen er sich in Gegenwart eines Minderjährigen entblößt hat. Heute Morgen berichteten wir, dass Hunter beschuldigt wurde, “nackt herumzulaufen, sich Porno anzusehen, zu masturbieren und Drogen zu nehmen”, und zwar vor einer Minderjährigen.

Dies alles kommt zu den Vorwürfen hinzu, dass Hunter während der Amtszeit des Vizepräsidenten weltweit in den Skandal um die Bezahlung von Spielgeldern des Vizepräsidenten verwickelt gewesen sein soll. Keiner der Hunter scheint das zu sein, was der Vizepräsident behauptet.

Heute zerstören wir völlig jede Vorstellung, dass die Familie Biden und Hunter Biden allesamt amerikanische Helden sind.

Hunter Biden war nicht nur in verdorbene Aktivitäten verwickelt, er hat sie auch gefilmt und Fotos von diesen Ereignissen gemacht, und heute haben wir Beweise dafür, dass er diese Aktivitäten auf der Pornowebsite PornHub veröffentlicht und gefördert hat.

Unten sehen Sie ein Bild aus Hunters Profil bei Pornhub. Hunter richtete das Benutzerkonto RHEast ein, wo er sich ‘Harper’ nannte.

Wir wissen, dass dies Hunters Bericht ist, und einer der Gründe dafür liegt in dem Bildschirmfoto unten, auf dem eine seiner Seiten mit dem Lesezeichen “Joe Biden Smiling” versehen ist.

Wir können aber auch diesen Bericht mit Hunter bestätigen, weil sich die Bilder und Videos in diesem Bericht auch auf dem Laptop von Hunter Biden befinden. Es gibt Bilder von zwei Frauen auf Hunters Kakanal auf PornHub, und dieselben Bilder befanden sich auch auf seinem Laptop.

Eine der Frauen auf dem Bild mit den beiden Mädchen auf Hunter’s PornHub-Account lässt sich auch auf eine Frau in einem Pool an einem Hollywood-Standort zurückführen.

Wir haben auch ein weiteres Bild auf seiner Homepage mit einem anderen Bild auf seinem Laptop verknüpft. Dieses Konto ist nicht erfunden. Es ist das Konto von Hunter:



..und noch eine Zusammenstellung.