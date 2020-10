Cui bono? Wer profitiert von der Situation in Frankreich?

“CRIF – Angesichts der Bedrohung und des Hasses vereinigt sich Frankreich”

Ich werde mir nicht die Mühe machen, das alles hier zu wiederholen. Diejenigen, die an meinen Ansichten über diesen ganzen Charlie-Hebdo-Schwindel interessiert sind, können meinen Artikel “I am NOT Charlie” hier lesen: https://thesaker.is/i-am-not-charlie/

Nein, was ich tun möchte, ist, eine einfache Frage zu stellen: Glaubt ihr, dass die französische Führung einfach dumm, selbstmörderisch oder naiv ist? Ich behaupte, dass sie weder dumm, noch selbstmörderisch oder naiv sind. Tatsächlich wenden sie eine gut eingeübte Technik an, die mit einer gewissen Variation so geht:

– Man infiltriere eine pseudo-islamische Bande von Halsabschneidern (wörtlich!)

– Man hält sie unter genauer Beobachtung, angeblich zu Zwecken der Terrorismusbekämpfung.

– Man versucht, innerhalb der Gruppe seine vertraulichen Informanten zu werben.

– Man lässt seine Analysten an der folgenden Frage arbeiten: “Wie könnten wir diese Spinner am besten zu einem blutigen Terrorakt provozieren?“

– Sobald der Plan beschlossen ist, führt man ihn einfach aus, z.B. indem man die Veröffentlichung fantastisch anstößiger Karikaturen organisiert.

– Sobald die Halsabschneider zuschlagen, gibt man dem Islam die Schuld und verschärft das Ganze.

– Jetzt hat man den größten Teil der unermesslichen muslimischen Welt da draußen in Wut versetzt, und man darf sicher sein, dass der Prozess eingeleitet wurde und sich von selbst fortsetzen wird. Man kann sich jetzt entspannen und dem Popcorn widmen.

– Man lässt seine Propagandamaschine erklären, dass der Islam mit der westlichen Zivilisation unvereinbar ist (was immer das im Jahr 2020 bedeutet, sowohl Descartes als auch Conchita Wurst, nehme ich an…)

– Man vergießt ein paar Krokodilstränen, weil die Halsabschneider einen völlig unschuldigen christlichen Zuschauer ermorden.

– Und man verkünde einen neuen Kreuzzug gegen den “Islamismus” ……