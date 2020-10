Studie in Kanada: Drogentote während der Pandemie Sprunghaft angestiegen!

Eine neue Studie der kanadischen Gesundheitsbehörde (Public Health Agency of Canada) zeigt, dass die Todesfälle durch Opioid-Überdosierungen seit der Einführung von Sperren als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie sprunghaft angestiegen sind.

Der Bericht bestätigt anekdotische Behauptungen, dass Kanadier, die unter Drogenabhängigkeit, psychischen Erkrankungen und Drogenmissbrauchsproblemen leiden, eine Wende zum Schlechteren durchgemacht haben.

CBC berichtet, dass die Bemühungen, die Ausbreitung des Coronavirus durch soziale Distanzierung und Abriegelung einzudämmen, die Fallzahlen des Landes im Vergleich zu anderen Ländern zwar erfolgreich niedrig gehalten haben, jedoch zu einer Verschlechterung des allgemeinen Gesundheitszustands der Kanadier in den letzten acht Monaten geführt haben. Immer mehr Menschen wenden sich nun Drogen, Alkohol und Tabak anstatt körperlicher Bewegung zu, um Stress zu bewältigen.

“Der diesjährige Jahresbericht beschreibt den schweren Tribut, den die COVID-19-Pandemie der kanadischen Gesellschaft sowohl direkt als auch indirekt abverlangt hat”, sagte Dr. Theresa Tam, Chief Public Health Officer, am Mittwoch in ihrer Ankündigung des Berichts. “Diese Ergebnisse sind mehr als nur unbequeme Fakten über unser Land während dieser Pandemie. Sie sind die Lebensrealität unzähliger Kanadier”.

Der Bericht kam zu dem Schluss, dass Langzeitpflegeheime bei den Todesfällen führend sind, weil “die Pandemiebereitschaft sich nicht auf diese Umgebungen erstreckte”, und stellte fest, dass die begrenzte Versorgung mit persönlicher Schutzausrüstung, schlechte Belüftung und chronische Unterbesetzung zum Tod der Menschen in Pflegeheimen beitrugen.

Der Bericht schlug auch als Möglichkeit vor, dass bereits bestehende gesundheitliche Ungleichheiten infolge von Rassismus und Niedriglohnarbeit in Hochrisikosituationen eine Rolle bei der Zunahme der sich verschlechternden Gesundheitssituation gespielt haben könnten.

Allein in BC (British Columbia – Kanadische Provinz)wurden in sechs aufeinander folgenden Monaten mehr als 100 drogenbedingte Todesfälle pro Monat gemeldet, mit mehr als 175 Todesfällen pro Monat im Mai, Juni und Juli. Die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als das Doppelte gestiegen. Insgesamt starben in diesem Jahr bisher 1.202 Menschen in BC an einer Drogenüberdosis, verglichen mit 983 im gesamten Jahr 2019.

Dem Bericht zufolge waren die First Nations für eine unverhältnismäßig hohe Zahl dieser Todesfälle verantwortlich und die Wahrscheinlichkeit, an Drogenmissbrauch zu sterben, ist fast sechsmal so hoch wie bei anderen Einwohnern von BC.

Vorläufige Zahlen in Ontario bestätigen ähnliche Ergebnisse, wobei die Zahl der bestätigten und wahrscheinlichen Todesfälle von 148 Todesfällen im Januar auf 220 im Mai um fast 50 Prozent gestiegen ist. Auch Alberta erlebte zwischen April und Juni 2020 einen Anstieg der durch Drogenmissbrauch bedingten Todesfälle: 302 Todesfälle gegenüber dem Höchststand von 2011 im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Laut CBC starben mehrere Klienten einer überwachten Drogenkonsumstätte in Ottawa an einer tödlichen Überdosis, während sie in der Schlange warteten, um reinzukommen, was die Einrichtung dazu veranlasste, ihre sozial distanzierenden Maßnahmen aufzuheben, um es Süchtigen zu ermöglichen, ihren Fix unter Aufsicht zu bekommen.

Zusätzlich zu den drogenbedingten Todesfällen haben die COVID-19-Sperren zu einem starken Rückgang der Glücksgefühle unter den Kanadiern geführt, da bis zu 70 Prozent der Kanadier auf eine Umfrage von Statistics Canada antworteten, sie seien besorgt darüber, dass sie ihre sozialen Bindungen nicht aufrechterhalten könnten. Weitere 54 Prozent der Kanadier gaben an, dass sie über die Einsamkeit oder Isolation ihrer Kinder besorgt seien.

Quelle: Drug-related deaths have skyrocketed during pandemic: Public Health Agency of Canada