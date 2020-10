Enthüllt: Krankenhäuser zählten Herzinfarkte als Coronatote

Die neuesten Zahlen des US-Gesundheitsdienstes CDC zeigen, dass Krankenhäuser Patienten, die an einem Herzinfarkt gestorben sind, als Corona-Todesfälle gezählt haben.

Die Zahlen zeigen einmal mehr, dass Covid-19 laut One America News (OAN) selten die Todesursache bei Coronapatienten ist. Von den 220.000 Todesfällen, die angeblich durch Corona verursacht wurden, sind mehr als 88.000 auf Grippe und Lungenentzündung zurückzuführen. 17.000 starben an einer chronischen Lungenerkrankung und weitere 26.000 an ARDS (Akutes Respiratorisches Distress-Syndrom). Und die Liste geht weiter und weiter.

Ärzte teilten OAN auch mit, dass 131.000 Patienten, die offiziell an Corona starben, bereits an lebensbedrohlichen Krankheiten wie Krebs, Demenz und sogar Nierenversagen litten. Die Ärzte fügten hinzu, dass alle diese Menschen schwer krank seien und ohne Corona so oder so an den Folgen ihres Zustandes gestorben wären.

Die Ärzte erklärten, dass die Krankenhäuser aufgrund eines im März in den USA verabschiedeten Gesetzes für jede “Krönung” zusätzliches Geld erhalten. Ärzte werden also tatsächlich dafür bezahlt wenn sie Corona als Todesursache nennen.

Spanische Grippe

Die Corona wurde oft mit der Spanischen Grippe von 1918 verglichen, aber selbst der Amerikaner Jaap van Dissel, Anthony Fauci, schrieb 2008 in einem Aufsatz, dass damals die meisten Todesfälle durch bakterielle Lungenentzündung verursacht wurden.

Die Mainstream-Medien ignorieren die Zahlen der CDC völlig.

In dem Video unten sagt Präsident Trump, dass Ärzte und Krankenhäuser mehr Geld bekommen, wenn sie sagen, dass Menschen an der Corona gestorben sind. Nach Ansicht der Linken eine “unbegründete Verschwörungstheorie”.

Wow — Trump pushes a baseless conspiracy theory that US coronavirus deaths are overcounted because “doctors get more money and hospitals get more money” if they say people died of Covid instead of other co-morbidities they might have pic.twitter.com/9ug2AjoZvA

