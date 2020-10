Die britische Polizei will Weihnachtsversammlungen auflösen um die COVID-Regeln durchzusetzen

Bild: Pixabay

Britische Polizisten haben geschworen, weihnachtliche Familienzusammenkünfte, die gegen die Coronavirus-“soziale Distanzierung” verstoßen, aufzulösen.

Der Polizei- und Kriminalkommissar der West Midlands, David Jamieson, sagte, die Polizei werde nicht zögern, in Situationen einzugreifen, in denen gegen die Regeln verstoßen wird.

“Wenn wir glauben, dass sich große Gruppen von Menschen dort versammeln, wo sie nicht sein sollten, dann wird die Polizei intervenieren müssen. Wenn es erneut zu eklatanten Regelverstößen kommt, dann muss die Polizei eingreifen”, bemerkte Jamieson.

Die West Midlands befinden sich derzeit in einer Abriegelung der Stufe 2, was bedeutet, dass es für zwei getrennte Haushalte illegal ist, sich innerhalb zu treffen, obwohl es im ganzen Land offenbar weit verbreitete Verstöße gibt.

The West Midlands Police and Crime Commissioner says officers will enter homes and separate households if necessary https://t.co/eC1EyCmPVy

— The Telegraph (@Telegraph) October 27, 2020