Das Imperium ist zusammengebrochen

Paul Craig Roberts

Paul Craig Roberts ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Ein ebenso guter Fall wäre der Zusammenbruch des amerikanischen Imperiums am 11. September 2001. Dies war der Tag, an dem zwei Symbole der amerikanischen Macht – das World Trade Center und das Pentagon – nach Angaben der US-Regierung selbst erfolgreich von einem alten und sterbenden Osama bin Laden und einer Handvoll mit Teppichmessern bewaffneter Saudi-Araber angegriffen wurden. Diese unwahrscheinliche Gruppe war nach Angaben Washingtons in der Lage, die gesamten Geheimdienstnetzwerke der Vereinigten Staaten, der NATO und des israelischen Mossad zu überwinden und einen erniedrigen Erstaschlag auszuführen, den eine regierende Supermacht je erlitten hat.

Es war der Tag, an dem im Staat der Nationalen Sicherheit nichts mehr funktionierte. Die US-Flughafensicherheit versagte vier Mal am selben Morgen, so dass vier US-Flugzeuge entführt werden konnten. Die US-Luftwaffe war nicht in der Lage, Kampfflugzeuge in die Luft zu bringen, um die entführten Flugzeuge abzufangen, und zwei von ihnen wurden in die Türme des World Trade Center und eines ins Pentagon selbst geflogen, während die Großmacht sich nicht gegen einen alten Mann in einer Höhle in Afghanistan und eine Handvoll junger Saudis verteidigen konnte.

Der 11. September 2001 war der Tag, an dem die Welt erkannte, dass der Kaiser keine Kleider hatte. Wenn Osama bin Laden und eine Handvoll Saudis die Vereinigten Staaten besiegen konnten, konnte das jeder.

Trump wollte den amerikanischen Einfluss retten, indem er seine fruchtlosen Versuche einstellte, der Welt die Hegemonie aufzuzwingen. Trump wollte die US-Soldaten aus dem Nahen Osten nach Hause holen und die Beziehungen zu Russland normalisieren. Dies war eine große Bedrohung für die Macht und den Haushalt des Militär-/Sicherheitskomplexes und für den Wunsch der zionistischen Neokonservativen, die amerikanische Militärmacht zu nutzen, um den Nahen Osten zu Groß-Israel zu machen. Wenn 9/11 nicht das Ende des amerikanischen Imperiums bedeutete, dann war es der Angriff auf Präsident Trump aus den Reihen der eigenen Regierung. Die interne Dämonisierung des amerikanischen Präsidenten erinnerte an die internen Konflikte, die das Römische Reich zerstörten.

Ich stimme zu, dass das Imperium am Ende ist. Selbst wenn Trump gewinnt und es ihm gelingt, eingeweiht zu werden, was kann er tun? Er steht den gleichen mächtigen Kräften gegenüber, die seine erste Amtszeit blockiert haben. Wenn der Gauner Biden und der anti-weiße Rassist Kamala gewinnen, wird sich das Camp of the Saints in den USA weiter entfalten, da die mehrheitlich weiße Bevölkerung dämonisiert, ihre Denkmäler und ihre Geschichte ausgelöscht und ihre Macht aufgelöst wird.

Kein weißer Amerikaner wird für eine Regierung kämpfen, die ihn dämonisiert, seine Statuen niedergerissen und die Geschichte seines Volkes ausgelöscht hat. Eine Armee von Feministinnen, Transgendered, hispanischen Einwanderern, unzufriedenen Schwarzen und vertriebenen Muslimen wird nicht gut gegen russische, chinesische und iranische Streitkräfte ankommen. Eine solche Sammlung ist nicht vom Stolz auf das Land durchdrungen, eine Voraussetzung für eine Kampftruppe.

Mehr als das Imperium ist tot. Das Land selbst ist tot.

Trump versucht, Amerika wiederzubeleben, aber ist das Volk zu weit gegangen, um darauf zu reagieren? Das werden wir bald wissen.

Quelle: The Empire Has Collapsed