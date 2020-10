Volle Lockdowns drohen jetzt in Frankreich, Britannien und Deutschland, immer mehr Ausschreitungen

Bild: Gouvernement français/CC BY-SA 3.0 fr

Die deutsche Bundesregierung will den gemeinsamen Aufenthalt in der Öffentlichkeit nur noch Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes gestatten. Gruppen, egal ob auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen werden nicht mehr akzeptiert. Dieser weitreichende Lockdown soll fast im ganzen November gelten.

Gastronomiebetriebe, Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen werden geschlossen. Genauso Messen, Sportanlagen, Theater usw.

Schulen und Kitas sollen hingegen offen bleiben. Der Einzelhandel bleibt auch offen, wenn auch mit zusätzlichen Hygieneauflagen.

Britannien

Die wissenschaftlichen Berater der britischen Regierung drängen den Premierminister, sich auf eine…..