Gewalt nach den Wahlen! Regierung schickt 1.000 Nationalgarde-Truppen in 5 Städte in Texas

Landesweit ist seit Monaten ein Trend zu beobachtender, wie die Amerikaner – die oft noch nie auch nur eine einzige Waffe gekauft haben – jetzt Waffen, Munition und Überlebensausrüstung vor dem lagern, was viele fürchten, nämlich eine umkämpfte Wahl, gefolgt von Chaos und Unruhen, insbesondere in städtischen Gebieten, in denen es im Sommer zu Massenaufständen und Plünderungen und zum vollständigen Zusammenbruch von Recht und Ordnung kam.

Genau um diesem Szenario vor zu beugen hat die republikanische Regierung Greg Abbot bis zu 1.000 Truppen mobilisiert, um die Großstädte in Texas am Wahltag und auch danach vor möglichen Unruhen zu schützen. so berichtet Fox News.

Die San Antonio Express-News listeten in einem Bericht vom Montag die fünf Großstädte auf, in denen mit potentieller Gewalt gerechnet wird, in denen jedoch Nationalgardisten auf den Straßen patrouillieren werden, wie Dallas, Houston, Fort Worth, Austin und San Antonio.

Erinnern Sie sich daran, dass Abbot im vergangenen Monat damit gedroht hat, das Austin Police Department zu übernehmen, um den Versuch der Hauptstadt, die Mittel für die Polizei drastisch zu kürzen, zu vereiteln.

Das Kommando der texanischen Nationalgarde wurde Berichten zufolge ferner vom Büro des Gouverneurs gebeten, für den Fall eines Ausbruchs von Gewalt bei den Wahlen spezifische Notfallpläne auszuarbeiten.

Generaladjutantin Generalmajor Tracy Norris sagte in einer Erklärung, das texanische Militärdepartement sei zuvor “aktiviert worden, um dem Ministerium für öffentliche Sicherheit im Sommer 2020 zusätzliche Unterstützung zu gewähren”, und dass es diese Aufgabe im Zusammenhang mit den Wahlen im November erneut übernehmen werde.

Die Mitglieder des Dienstes in Texas unterstützen die DPS weiterhin in dieser Funktion und bewachen historische Wahrzeichen wie Alamo und das State Capitol”, sagte Norris. Die Polizei von Austin sagte zuvor, dass die örtlichen Strafverfolgungsbehörden “alle großen Proteste oder zivilen Unruhen im Zusammenhang mit den bevorstehenden Wahlen planen und vorbereiten werden”.

Angesichts der Tatsache, dass die texanischen Demokraten empört und nervös sind, dass der republikanische Gouverneur die Nationalgarde bestellt hat, unterstrich der General jedoch weiter:

“Um es klar zu sagen: Es gab weder eine Anfrage noch einen Plan, an irgendeinem Wahllokal in Texas irgendeine Art von Unterstützung zu leisten.

Am Dienstag schlugen viele Kreis- und Ortsdemokraten den Schritt als verfassungswidrig und völlig ungerechtfertigt nieder, da nichts anderes als eine “friedliche Wahl” erwartet werde, sagten sie.

Außerdem seien die 5 Städte eher eine Hochburgen der Demokraten, worauf auch viele Kommentatoren hinwiesen.

Kritiker haben die bloße Anwesenheit von Truppen überall auf den Straßen der texanischen Städte als eine Form der Unterdrückung und Einschüchterung der Wähler bezeichnet. Doch wie sich derzeit an den Angriffen der Polizei durch große umherziehende Mobs in Philadelphia zeigt, ist das Potenzial für ein Chaos nach den Wahlen nach wie vor sehr real, insbesondere wenn es einen sieg von Trump gegen wird.

“Wir haben keinen Hinweis und keine Informationen, dass dies alles andere als eine friedliche Wahl sein wird”, so Dallas Co. Richter Jenkins

