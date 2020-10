Das war’s also für den von Russland unterstützten Hitler. So sagen die Konzernmedien. Game over. Seine Tage sind gezählt. Es sind die letzten Tage des Trumpschen Reiches. Holt eure Vuvuzelas raus!

Ja, anscheinend ist das amerikanische Volk, das aus einem Haufen Putin liebender, rassistischer Neonazis bestand, zur Besinnung gekommen und wird „Slappy“ Joe Biden einen Erdrutschsieg bescheren und den Vorhang dieses „finsteren Zeitalters“ einreißen, oder die Welt vor dem „rassischen Orwellianismus“ retten, oder vor der „bodenlosen Grube aus Faschismus“, oder was auch immer.

Der weiße Rassismus wird besiegt werden und die Globalisierung wird aus der Asche auferstehen! Der Anstand wird wieder hergestellt werden! Die Liebe wird über den Hass triumphieren (Love will trump hate)! Black lives will matter!

Slappy und Kamala werden umgehend einfliegen und die Konzentrationslager befreien. Trump wird vor eine Art Nürnberger…..