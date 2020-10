Das müssen Sie lesen: Der geheime Plan, welcher hinter den Lockdowns lauert

Die Machthabenden bereiten sich gerade für eine zweite und dritte Welle von “Corona-Infektionen” vor.

Sie verfeinern ihre Lockdown-Strategien, welche noch in diesem Jahr (zum Beispiel regional begrenzt wie aktuell in Berchtesgaden) umgesetzt werden und bis in das nächste Jahr hinein andauern werden.

Zu ihren Planungen gehört auch eine neue Weltwirtschaft, in welcher der medizinische Faschismus eine andauernde Rolle spielen wird.

Das sieht jeder Privatpatient neuerdings auf seiner Rechnung, weil die Hygienemaßnahmen für Corona einfach ganz frech auf die Patienten umgelegt wurden.

Gleichzeitig wurden die Kostensätze um 100 % erhöht. Die Ärzte verdienen sich deshalb in dieser Pandemie dumm und dämlich!

Ein Informant aus Kanada brachte nun etwas Licht in das Dunkel dieser Lockdown-Pläne.

Er saß im strategischen Planungskomitee der Liberalen Partei Kanadas, welches direkt beim Premierminister angedockt ist.

Die bisherigen Lockdowns haben bereits zu Massenarmut geführt und werden auch weiterhin die Ernährungslage und die Finanzen der Bevölkerung enorm belasten.

Das zermürbt uns langsam und wird schließlich dazu führen, dass die Mehrheit die neue Weltwirtschaft mit ihren Bedingungen anstandslos akzeptieren wird.

Währungsreform und bedingungsloses Grundeinkommen

Die neue Weltwirtschaft umfasst die Einführung einer digitalen Währung, eines universellen Grundeinkommens, die Impfung für Reisen ins Ausland…..