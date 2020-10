Deutschland blickt nach zuletzt stark steigenden Infektionszahlen dem nächsten Lockdown entgegen. Doch muss es wirklich so kommen? Oder gibt es nicht noch andere Wege, die zweite Coronawelle in den Griff zu bekommen? Der Postillon hat sich mit Experten ausgetauscht und präsentiert sechs Alternativen, mit denen wir das Coronavirus auch jetzt noch ganz ohne Lockdown in die Schranken weisen könnten:

1. Kollektiver Winterschlaf…..