Systemfrage: Die größte Wegscheide der Geschichte

Es gibt diesen berühmten Spruch, dass der Geist aus der Flasche ist, der beschreiben soll, dass eine Information, eine Idee oder auch ein gesellschaftliches Umdenken bzw. Ereignis nicht mehr umkehrbar gemacht werden kann.

Dies trifft insbesondere auf die aktuelle Situation in den USA kurz vor den Präsidentschaftswahlen zu. Das seit Jahrzehnten gepflegte falsche Rechts-Links-Paradigma hat dort zu einer der massivsten Spaltungen einer Gesellschaft geführt, die ganze Städte zerstört. Wie Portland, Oregan. So schreibt NBC Washington:

Portland, Oregon, wurde einst als eine der lebenswertesten Städte der USA gefeiert und hat [jetzt] mit einer ungewissen Zukunft zu kämpfen, da es einen atemberaubenden Maßstab erreicht: 100 aufeinanderfolgende Nächte mit Protesten gegen rassistische Ungerechtigkeiten, die von Vandalismus, Chaos und der Ermordung eines Anhängers von Präsident Donald Trump geprägt sind.

Die Demonstrationen, die Ende Mai nach der Ermordung von George Floyd durch die Polizei in Minneapolis begannen, haben die Einwohner gespalten und den bedrängten demokratischen Bürgermeister der Stadt in Erklärungsnot gebracht.

(Once hailed as one of the most livable U.S. cities, Portland, Oregon, is grappling with an uncertain future as it reaches a stunning benchmark: 100 consecutive nights of racial injustice protests marred by vandalism, chaos — and the killing of a supporter of President Donald Trump.

The demonstrations that started in late May after the police killing of George Floyd in Minneapolis have divided residents and embarrassed the city’s beleaguered Democratic mayor.)