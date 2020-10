Amerikaner denken, der Great Reset sei nur Pro-Trump-Rhetorik

Der “Great Lockdown” ist eine von Schwabs Weltwirtschaftsforum, Weltbank, IWF, Gates Foundation, Soros und allen Unterabteilungen der Vereinten Nationen einschließlich der Weltgesundheitsorganisation auferlegte Strategie

In den Vereinigten Staaten haben das Niveau der Empörung in der Öffentlichkeit noch nicht erreicht. Sie wird kommen – früher oder später. Aber die Amerikaner sind sich der wahren Agenda hinter diesem ganzen großen Plan, die Weltwirtschaft zu verändern, um den Great Reset durchzusetzen, größtenteils nicht bewusst. Die Mehrheit der Amerikaner kann nicht über Republikaner gegen Demokraten und einfache Parteipolitik hinausschauen, die die amerikanische Szene jahrzehntelang beherrscht haben. Die Mainstream-Medien sind voll und ganz an Bord, und sie haben Trump geschlagen, weil sie bereits Schwabs neuer Weltordnung zugestimmt haben, in der er zugibt, dass der Kapitalismus wirklich zerstört werden muss, und in der er die Welt “Reimagine” benutzt, um genau dieselben Versprechen von Karl Marx zu vertuschen.

Menschen, die gerade erst in den Kongress gewählt wurden, durchlaufen eine Orientierungsveranstaltung, und dort wird ihnen dann und dort gesagt, dass sie mit der Partei wählen sollen. Jemand kann mit allen möglichen Versprechungen zur Wahl antreten und NIEMALS halten, weil seine persönliche Meinung keine Rolle spielt, und das gilt für beide Parteien. Sie denken, dass dieser Große Rückzug nur antidemokratische Rhetorik ist. Leider werden die Amerikaner im Vergleich zum Rest der Welt nur langsam aufwachen. Sogar 70% der Amerikaner sind der Meinung, dass eine geringere Vergütung der CEOs der erste Schritt zur Vermeidung von Entlassungen ist. Sie haben wirklich keine Ahnung, wie viel wirtschaftlicher Schaden durch diese COVID-19-Reaktion entstanden ist.

Der “Great Lockdown” ist eine von Schwabs Weltwirtschaftsforum, Weltbank, IWF, Gates Foundation, Soros und allen Unterabteilungen der Vereinten Nationen einschließlich der Weltgesundheitsorganisation auferlegte Strategie, die nichts mit dem Klimawandel zu tun hat. Die Amerikaner sind sich der wahren Agenda nicht bewusst. Die große Mehrheit der Arbeitsplätze kommt nicht von großen Unternehmen. Die Kürzung von Boni und Gehältern für Vorstandsmitglieder der großen Organisationen wird die Wirtschaft nicht umkehren. Kleine Unternehmen verschwinden leise. Diejenigen, die nicht formell Konkurs angemeldet haben, haben ihre Betriebe bei Fälligkeit ihrer Pachtverträge geschlossen, weil sie zumindest keine Schulden hatten. Diejenigen, die Schulden hatten, sind in Konkurs gegangen. Die Daten über kleine Unternehmen waren sehr schlecht, weil die einzigen Personen, die sich um sie gekümmert haben, die IRS waren.

Die US-Handelskammer hat berichtet, dass die meisten Kleinunternehmen (70%) nach wie vor besorgt über finanzielle Härten aufgrund lang anhaltender Schließungen sind. Und mehr als die Hälfte (58%) befürchtet, dauerhaft schließen zu müssen.

Dies ist der reale Preis dieser “Großen Sperre”, um diesen “Großen Rückzug” zu fördern. Verschieden Modelle warnen davor, dass der wirtschaftliche Schaden so tiefgreifend ist, dass die Weltwirtschaft bis 2022 weiter schrumpfen wird.

Quelle: Americans Think the Great Reset is just Pro-Trump Rhetoric