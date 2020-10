Valdai-Konferenz: Putin im O-Ton über die russische Politik gegenüber den ehemaligen Sowjetrepubliken

Bei der Valdai-Konferenz am Donnerstag wurde Putin zu den Zielen der russischen Politik im postsowjetischen Raum befragt, wo es derzeit überall brodelt. Putins Antwort war lang und sehr interessant. Vor allem, weil ihm gerne unterstellt wird, er wolle die Sowjetunion wieder errichten, habe ich sie übersetzt.

Entlang der russischen Grenzen brodelt es. In Ukraine und im Kaukasus ist Krieg, in Weißrussland gibt es Proteste, in Kirgisistan hat es nach den Wahlen ebenfalls massive Unruhen gegeben. Und auch im kleinen Moldawien stehen in diesen Tagen Wahlen an und es gibt Anzeichen, dass auch dort eine Farbrevolution vorbereitet wird.

All das betrifft Russland direkt, denn in Russland leben und arbeiten Millionen Menschen aus diesen ehemaligen Sowjetrepubliken, weshalb Russland zu all diesen Ländern eine besondere Beziehung hat. Daher wurde Putin von einem Politologen nach den Zielen der russischen Außenpolitik in diesen Republiken gefragt und ich habe die Frage und Putins Antwort übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Frage: Ich denke, wir alle werden uns an 2020, auch wenn es noch nicht……