TIT FOR TAT: China verabschiedet Gesetz zur Beschränkung der Ausfuhr sensibler Technologien in die USA

Als Vergeltung für einen ähnlichen Schritt der Vereinigten Staaten verabschiedete China ein neues Gesetz, das die Ausfuhr sensibler, für die nationale Sicherheit lebenswichtiger Güter einschränkt. Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua sagte, das Gesetz sei am Samstag vom Ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses – dem obersten gesetzgebenden Organ des Landes – verabschiedet worden und werde am 1. Dezember in Kraft treten.

Die Beschränkung sensibler Exporte, so das Gesetz, erlaube es der chinesischen Regierung, auf Gegenseitigkeit Maßnahmen gegen Länder – insbesondere die Vereinigten Staaten – zu ergreifen, die Exportbestimmungen missbrauchen, um die nationale Sicherheit und die wirtschaftlichen Interessen Chinas zu schädigen. Hier weiter…..