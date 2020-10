Steuern NEIN Danke! Dr. Krall: Leistungssteuern abschaffen und Staatsquoten senken!

Steuern nein DANKE? Diese Aussage ist in Bezug auf die Leistungssteuern zu treffend. Aber wie kann man die Abschaffung oder Senkung von Steuern refinanzieren? Ein Blick auf die Staatsquoten gibt Aufschluss. Die hohen Staatsquoten werden medial kaum thematisiert. In diesem Gespräch der Atlas Initiative zwischen Dr. Markus Krall und Benjamin Mudlack wird erklärt was eine Staatsquote überhaupt ist und wie sich selbige über die Jahre entwickelt haben. Würde man die Staatsquote massiv auf Nachkriegsniveau herunterfahren, wäre die konsequente Abschaffung der Leistungssteuern finanzierbar. Das würde sich merklich auf die Produktivität und Effizienz und somit auch auf den Wohlstand in unserem Land auswirken.

