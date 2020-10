Robert F. Kennedy Jr.: “So täuschen sie dich… Das wird Sie mehr beeinflussen als die Pandemie” (Video)

Robert F. Kennedy Jr.: Mein Vater sagte mir, als ich ein Kind war, dass Menschen an der Macht lügen.

Robert F. Kennedy ist einer der führenden Köpfe in der Anti-Impf-Bewegung. In diesem kurzen 7-minütigen Video zerstört Kennedy große Pharmaunternehmen, die versuchen, von den gefährlichen Impfstoffen zu profitieren, während sie von der Regierung geschützt werden. Was könnte also schlimmer sein als die Angstpornos, denen wir bei diesem Betrug ausgesetzt waren? Die Nebenwirkungen der Impfstoffe, an denen diese Unternehmen arbeiten, bringen die Menschenleben in große Gefahr .

Hier nun die Zusammengefasste Übersetzung des Videos.

Wenn Sie in Google suchen, werden Sie von allem abgelenkt, was der pharmazeutischen Industrie schadet. Das macht keinen Sinn. Sie sind notorisch korrupt. Dies ist eine Krise, die viel schlimmer ist als die Krise um das Coronavirus.

Ich glaube, die FDA hat 1996 eine neue Vorschrift erlassen, nach der es in diesem Land für Pharmaunternehmen illegal ist, für Medikamente direkt bei den…..

Quelle: Robert F. Kennedy Jr: “This Is How They Fool You… This Will Effect You More Than The Pandemic” (Video)