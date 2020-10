Robert F. Kennedy Jr.: Dieser Vertrag verpflichtet das Pentagon 500 Millionen Impfstoffdosen zu kaufen – Für jeden Bürger 2 Dosen

Pentagon: Bild AFP

Anthony Fauci und Präsident Trump haben den Amerikanern “vollständige Transparenz” versprochen, um das schwindende Vertrauen in das COVID-Impfstoffprogramm des Weißen Hauses zu stärken.

Doch hier (Dias 1-4) ist ein vollständig zensierter Vertrag zwischen Dr. Faucis Agentur und seinem führenden Impfstoffkandidaten Moderna, den die Journalistin Emily Kopp vom Congressional Quarterly gerade auf Anfrage des NIH FOIA erhalten hat. Was ist es, das Dr. Fauci nicht will, dass wir von dem Produkt erfahren, das er mit 2,5 Milliarden Dollar Steuergeldern entwickelt hat? Dr. Faucis Agentur NIAID besitzt die entscheidenden Patente auf den Moderna-Impfstoff und wird Berichten zufolge die Hälfte der Tantiemen erhalten. Sechs seiner Mitarbeiter können für ihre Arbeit an dem Impfstoff auf unsere Kosten auch jährliche Lizenzgebühren in Höhe von 150.000 Dollar erhalten. Der ehemalige Vorsitzende von Moderna, Moncef Slaoui, ist Direktor der Operation Warp Speed. Die Dias 5-9 zeigen einen zweiten Moderna-Vertrag, der Ihnen einen Eindruck von der potenziellen Höhe dieser Tantiemenzahlungen vermittelt.

Dieser Vertrag verpflichtet das Pentagon, 500 Millionen Impfstoffdosen für 9 Milliarden Dollar zu kaufen – vermutlich 2 Dosen für jeden US-Bürger. Ist noch jemand besorgt darüber, dass unsere Regierung das Militär mit diesem Unternehmen beauftragt hat? Die Regierung wird möglicherweise Soldaten benötigen, um die Impfung zu erzwingen, sobald die Ergebnisse der klinischen Studie von Moderna bekannt werden. In Phase 1 erlebten praktisch alle Teilnehmer unangenehme Nebenwirkungen, wobei 4 Freiwillige (8,9%) schwere Reaktionen des Grades 3 erlitten, was bedeutet, dass eine medizinische Intervention erforderlich ist. Die ersten Ergebnisse der Phase-3-Studien sind ebenso beunruhigend, da drei Teilnehmer schwere Reaktionen erlitten. Einer von ihnen, Luke Hutchison aus Utah, verglich seine Impfstoffreaktion – Fieber, Schüttelfrost, Migräne und Atembeschwerden – als “voll auf Covid-ähnliche Symptome”.