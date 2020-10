Die COVID-19 Lockdowns sind im Gleichschritt mit dem “Great Reset”

Im Oktober 2019 kam eine Pandemie-Simulationsübung namens „Event 201“ – eine Zusammenarbeit zwischen dem Johns Hopkins Center for Health Security, dem Weltwirtschaftsforum und der Bill and Melinda Gates Foundation – zu dem Schluss, dass ein hypothetisches neues Coronavirus innerhalb von 18 Monaten nach einem Ausbruch weltweit mindestens 65 Millionen Menschen töten könnte.

Als COVID-19 zwei Monate später zufällig aus Wuhan auftauchte, beeilten sich die Wissenschaftler, anhand einer Vielzahl fragwürdiger wissenschaftlicher Modelle ähnliche alarmierende Prognosen zu erstellen. Forscher des Imperial College London zum Beispiel schätzten die Zahl der Todesopfer bis Oktober dieses Jahres auf 500.000 (Großbritannien) und zwei Millionen (USA). Für diejenigen, die der Metastasierung des globalen Impfstoffwahnsinns folgten, wurde das Imperial-Modell vorhersehbarerweise mit Hilfe von Microsoft „aufgeräumt“.

Zwar sind wissenschaftliche Modelle zugegebenermaßen fehlbar, doch wäre es schwierig, die endlose Kette von Widersprüchen, Diskrepanzen und vorsätzlicher Amnesie im globalen Pandemie-Narrativ zu rechtfertigen. In der Tat sollte man sich fragen, ob COVID-19 überhaupt das Etikett einer „Pandemie“ verdient. Nach Angaben des Centre for Disease Control der Vereinigten Staaten (CDC) sehen die aktualisierten Überlebensraten für COVID-19 nach Altersgruppen so aus: Alter 0-19 Jahre (99,997%); 20-49 Jahre (99,98%); 50-69 Jahre (99,5%); und 70+ Jahre (94,6%). Die Sterblichkeitsraten sind nur geringfügig höher als die der Menschen, die an der saisonalen Grippe sterben, und sie sind tatsächlich niedriger als viele andere Krankheiten in denselben Alterskohorten.

Wenn die Statistiken der CDC nicht lügen, welcher Art von „Wissenschaft“ sind wir dann unterworfen worden? War es die Wissenschaft der massenmedial induzierten Hysterie? Es gibt noch andere ……..

Quelle: COVID-19 Lockdowns Are In Lockstep With The “Great Reset”