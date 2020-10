Und was ist nun mit unserem Begriff “Reset”? In der Tat ist er an sich schon irreführend, und wir würden vorschlagen, dass er absichtlich so ist, wenn wir Orwells Kritik an der Verwendung von Sprache – newspeak – in technokratischen Oligarchien verstehen.

Ein “Reset” bezieht sich textlich darauf, zu etwas einmal Bekanntem zurückzukehren, Fehler oder Widersprüche auszuradieren, die auf diesem Weg entstanden sind….

Die Menschen in der westlichen Welt befinden sich im größten Kampf um die Zukunft pluralistischer und republikanischer Regierungsformen seit dem Aufstieg und Fall des Faschismus vor 75 Jahren. Wie damals musste die Gesellschaft aus einem Krieg heraus aufgebaut werden. Der heutige Krieg ist ein Wirtschaftskrieg der Oligarchen gegen die Republik, und es zeigt sich immer mehr, dass die Coronavirus-Pandemie am politischen Ende als massiver Putsch gegen die pluralistische Gesellschaft eingesetzt wird. Wir sind mit diesem “großen Reset” konfrontiert, der auf den Aufbau der Nachkriegszeit anspielt. Aber schon seit einer ganzen Generation leben die Menschen unter einem immer stärker werdenden Sparregime. Dies ist ein Regime, das nur als eine toxische Kombination der systemischen Unvermeidbarkeit einer konsumorientierten Gesellschaft auf der Grundlage geplanter Veralterung und der nicht enden wollenden Gier und Machtgier erklärt werden kann, die ganze Teile der soziopathischen Oligarchie bestimmen.

Kürzlich sahen wir den britischen Premierminister Boris Johnson vor einem “Build Back Better”-Schild stehen, auf dem er auf die Notwendigkeit eines “großen Reset” hinwies. Build Back Better” ist zufällig der Wahlslogan von Joe Biden, der für ein anderes Mal viele andere Fragen aufwirft. Aber inwieweit arbeiten die Betreuer von “Joe Biden” und die Betreuer von “Boris Johnson” am selben Skript?

Die wichtigere Frage lautet: In wessen Interesse wird dieser “große Reset” durchgeführt?

Sicherlich kann sie nicht denjenigen überlassen werden, die ihre Karriere auf der Theorie und Praxis der Sparmaßnahmen aufgebaut haben. Sicherlich kann sie….

Quelle: Whose Great Reset? The Fight For Our Future – Technocracy Vs. The Republic