Die Geschichte der menschlichen Freiheit neigt sich dem Ende zu! Vergessen Sie Menschenrechte und Freiheit

Die Geschichte der menschlichen Freiheit neigt sich dem Ende zu. Wir befinden uns in einer großen Krise, weil eine Spezies Verrückter (Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens) glaubt, dass wir Menschen kontrolliert werden müssen, um ein Virus zu kontrollieren, das nur wenige Menschen getötet hat. Die Chefhonks der Welt haben mit dem Rest von uns viel Spaß. Sie lassen die Luft aus der Tüte der Freiheit und lachen den ganzen Weg zur Bank.

Das ist nur der Anfang der Geschichte. In Frankreich wird ein Lehrer geköpft, weil er in einem Seminar über Redefreiheit die Karikaturen von Charlie Hebdo gezeigt hat. Das war eine klare Warnung für die Lehrkräfte, die den Mund halten oder untergehen sollen. In der muslimischen Ordnung der Dinge haben Ungläubige keine Rechte, keine Freiheit – und dafür sorgen sie, wenn sie an der Macht sind.

Was die Pressefreiheit betrifft, so ist der heißeste Skandal dieser Woche die Schande von Hunter und Joe Biden, die letzte Woche von der New York Post veröffentlicht wurde. Lügen und Verrat werden jetzt aufgedeckt, weil Hunter Biden eine Festplatte zurückgelassen hat, die der Welt die hässlichste Seite der Politik zeigt. sagte Rudy Giuliani. „Es gibt einige ziemlich ekelhafte Dinge, in die diese Familie verwickelt war. Wirklich ekelhaft.“

Die sofortige Zensur einer Mainstream-Zeitung durch die Social-Media-Giganten Facebook und YouTube zeigt allen, wie sehr die Oligarchen des Silicon Valley außer Kontrolle geraten sind. Twitter und Facebook haben……