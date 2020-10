“Maskenpolizei” patrouilliert in New York City nach COVID-Verstößen

Symbolbild: Indischer Beamter kontrolliert die Covid-Verordnungen. Symbolbild: REUTERS/P. Ravikumar

In diesen turbulenten Zeiten gibt es in vielen Städten kriminelles Verhalten, Morde, Ausschreitungen und Plünderungen – aber eine Stadt in New York ist stattdessen sehr besorgt über Bewohner, die es wagen, sich über die COVID-19-Beschränkungen hinwegzusetzen.

Nennen Sie sie die “Maskenpolizei”, wenn Sie so wollen.

Laut Hudson Valley News werden “Mitarbeiter einer neuen Task Force damit beginnen, in den Gebieten der roten Zone von Rockland zu patrouillieren” – ein Hinweis auf Regionen, in denen die Zahl der Coronavirus-Positiven zunimmt (nicht unbedingt mehr Krankenhausaufenthalte und Todesfälle, sondern nur eine Zunahme der Positiven durch Tests, die anfangs nicht ganz so genau sind).

Die Website schreibt:

Mitarbeiter der Stadt Ramapo schließen sich mit dem Staat zusammen, um gegen die Nichteinhaltung der COVID-19-Sicherheitsrichtlinien in Rockland County vorzugehen, insbesondere in den ausgewiesenen Gebieten der roten Zone.

Sechs Mitarbeiter haben eine Schulung durchlaufen, um Teil einer COVID-19-Durchsetzungs-Task-Force zu werden und Geldstrafen von bis zu 15.000 US-Dollar zu verhängen.

Die Stadtbeamten sagten, dass die Mitglieder der Task Force aus den Abteilungen für die Durchsetzung von Vorschriften und Parkvorschriften kommen.

Weiter heißt es: die Hoffnung ist, dass sich die Menschen mehr an die Regeln halten werden. “Sie werden in Zweier- und Dreierteams unterwegs sein, um die Einhaltung der Regeln zu überwachen und im Falle der Nichteinhaltung Durchsetzungsmaßnahmen zu ergreifen”, sagt Michael Specht, Supervisor der Stadt Ramapo.

Wenn notwendig werden nächste Woche weitere fünf Teilzeitmitarbeiter der Stadt zur Verfügung gestellt, sagte Specht. Die Mitarbeiter waren mit der Task Force des Gouverneurs unterwegs. “Wir haben mehrere Orte besucht, um die Einhaltung der Anordnung des Gouverneurs sicherzustellen”, sagte er.

Quelle: Task force begins patrols to crack down on Rockland COVID-19 violations