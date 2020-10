“Im Grunde dazu bereit, das ganze Atomarsenal einzufrieren”

Grafik: TP

Russland und die USA haben sich in der Frage der New-START-Verlängerung angenähert

Am 5. Februar 2021 läuft der 2010 von den USA und Russland geschlossene New-START-Vertrag zur Begrenzung strategischer Atomwaffen aus. Gut drei Monate vor diesem Termin – und knapp zwei Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl – hat der amerikanische Außenminister Mike Pompeo nun verlautbart, “dass sich die Unterhändler der USA und Russlands möglichst schnell treffen [werden], um die Verhandlungen [über eine Verlängerung] vorwärtszubringen und den Vertrag [über diese Verlängerung] abzuschließen”. Zur Begründung führte der ehemalige CIA-Chef an, Moskau habe sich “im Grunde dazu bereit erklärt, sein ganzes Atomarsenal einzufrieren”, und darüber sei man in Washington “sehr froh”.

“Produktive Verhandlungen über alle anstehenden Fragen”

So ein Einfrieren hatte der russische Staatspräsident Wladimir Putin zuvor als Zugeständnis für ……