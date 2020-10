Giftige Chemikalien sollen aus dem Alltag verschwinden

Vom Waschmittel bis zur Outdoor-Jacke: In Europa werden Zehntausende Chemikalien genutzt – die schädlichsten Chemikalien will die EU-Kommission vom Markt bekommen

pixabay.com

(dpa) Schädliche Chemikalien sollen in Europa aus Alltagsprodukten wie Spielzeug, Kosmetik, Waschmittel oder Textilien verbannt werden. Dies ist Teil der neuen Chemikalienstrategie, die die EU-Kommission am Mittwoch vorstellte. Ziel ist, die Verwendung aller Chemikalien sicherer zu machen und langfristige negative Folgen zu vermeiden. Am Ende soll eine «Umwelt ohne Gift» stehen.

«Chemikalien gehören zum täglichen Leben, und sie machen es möglich, innovative Lösungen für eine grünere Wirtschaft zu entwickeln», sagte Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans. «Aber wir müssen…..