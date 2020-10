Das Virus Sars-Cov-2 ist kein Killervirus, wird aber benutzt, um die Gesellschaft zu verändern. Das ist die These eines aktuellen Sammelbandes mit Beiträgen über den „Lockdown 2020“. Der veränderte innerhalb weniger Wochen die Welt. Begründeten die meisten Regierungen ihre in Windeseile verfügten Maßnahmen mit der Seuchenbekämpfung, so traf das neue Corona-Virus vor allem Länder, deren Gesundheitssysteme durch den Neoliberalismus ausgehöhlt waren. Die politischen Handlungen entpuppten sich als gravierend: Ohne offene Debatte wurden Notverordnungen durchgesetzt und Grundrechte beiseite geschoben, geriet der Ausnahmezustand zur neuen Normalität. Gründe genug für die zwei Wiener Verleger Hannes Hofbauer und Stefan Kraft, kritische Stimmen in einem Buch zu versammeln, das sich mit den Hintergründen und Folgen der Anti-Virus-Maßnahmen auseinandersetzt.