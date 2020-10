Wir haben bereits mehrfach (hier, hier, hier) vor einer ernsten Lebensmittelknappheit gewarnt, die bis ins Jahr 2024 hinein dauern kann. Unsere Quellen aus Asien und Europa haben uns bestätigt, was wir aus Australien und den Vereinigten Staaten bereits sehen. Nun beginnen die Deutsche-Wirtschafts-Nachrichten in Deutschland damit, darüber zu berichten. Auch in New York City herrscht dank der Abriegelungen ein Mangel an Lebensmittel.

Dies ist auf den Klimawandel mit der abnehmenden Sonnenaktivität und die Dummheit der Abriegelungen zurückzuführen, die die Bauern daran hinderten, ihre Ernten und Tiere auf den Markt zu bringen.

Unser Computer, Sokrates, überwacht jeden Sektor auf der ganzen Welt, und er erfasst die globalen Trends, die die Menschen nicht rechtzeitig erkennen.

Das ist die Bedeutung eines unvoreingenommenen Computers, der die Welt überwacht.

Quelle: Global Food Shortages Beginning