Albrecht Müller, er war Wahlkampfmanager von Willy Brandt, analysiert nüchtern den Abstieg des Sozialstaates Deutschland zur Demokratiewüste. Seine Bilanz nach 40 Jahre Neoliberalismus: No Future Reloaded und ein Aufruf an die jungen Menschen sich mit dem Gedanken an eine Revolution zu beschäftigen. Unser 3. Jahrtausend Spezial zur Buchmesse. Buch von Albrecht Müller: Die Revolution ist fällig – Aber sie ist verboten

