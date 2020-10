USA: Secret Service-Aufzeichnungen über Hunter Bidens Reisen decken sich mit E-Mail-Inhalten

jonathan ernst/Reuters

Aufzeichnungen des Secret Service, die dem US-Senat vorliegen, decken sich mit Orts- und Zeitangaben, die sich E-Mails entnehmen lassen, die angeblich von Hunter Biden stammen. Die Kopie einer Festplatte, auf der diese sich befanden, war an die „New York Post“ gelangt.

In der Debatte um E-Mails von der Festplatte eines Laptops, den Hunter Biden im Vorjahr in einer Reparaturwerkstatt in Delaware abgegeben, aber nicht mehr abgeholt haben soll, stützen Aufzeichnungen des US-amerikanischen Secret Service zufolge die Annahme, dass diese tatsächlich dem Sohn des US-…..