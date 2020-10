Thailands wirtschaftlicher Tod führt zu Verzweiflung und die Selbstmorde nehmen zu, da Schulden, Dürre und Coronavirus das Land schwer treffen.

Vier buddhistische Mönche sangen Gebete – die Bestattungsriten für Thee Pieanmag, einen 32-jährigen Bauunternehmer, der in seinem Haus durch Selbstmord gestorben war.

Eine Prise von Thees Familie und Freunden, alle in Schwarz gekleidet, hatte sich im Wat Maipinkleaw-Tempel in Nakhon Pathom, westlich von Bangkok, versammelt. Neben dem Sarg befand sich ein sepiafarbenes Foto von ihm in einem silbernen Rahmen.

Weerapong Pieanmag war nicht in der Lage, den Selbstmord seines jüngeren Bruders zu verstehen. „Er zeigte keine Anzeichen von Problemen in Bezug auf sein Baugeschäft, auch wenn es schwierig wurde, Baumaterial auf Kredit zu bekommen“, sagte Weerapong.

Der Tod von Thees wurde in Thai Rath, der größten thailändischsprachigen Tageszeitung des Landes, gemeldet. Die Zeitung veröffentlichte eine Geschichte mit grimmigen Details seiner letzten Stunden und einer Überschrift, die besagte, dass sein Selbstmord auf „eine große Schuld“ zurückzuführen war.

Sein vorzeitiger Tod war alles andere als ein Einzelfall. Geschichten über Selbstmorde im……

