Schluss mit dem Mindfuck!

von Darren Allen

Dies ist eine Fortsetzung meines viel geteilten Textes „Idealisten außer Dienst — The Reaction of the Left to Lockdown“, in dem ich Dissidenten und Radikale wie Media Lens, Noam Chomsky, John Zerzan und andere dafür kritisierte, die Reaktion auf das Coronavirus unkritisch zu akzeptieren.

„Die (…) Betrachtungsweise der Welt, (…) welche uns ihr inneres…..