Der armenische Präsident Armen Sarkissian verließ Eriwan am späten Vormittag des 21. Oktober für Brüssel. Er sollte vom Generalsekretär der NATO, dem Hohen Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik und dem Präsidenten der EU empfangen werden.

Diese Gespräche werden zu einem Zeitpunkt stattfinden, an dem die Verteidigungsminister der NATO am 22. und 23. Oktober am Sitz des Bündnisses zusammenkommen werden.

Armen Sarkissian hat sowohl die armenische als auch die britische Staatsangehörigkeit.