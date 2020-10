Die dritte Online-Konferenz «US Bioaboren: Bedrohungen für die Weltgemeinschaft», die von Ridus auf der Grundlage des Public News Service veranstaltet wurde, erweiterte das Spektrum problematischer Themen und die Geografie der Teilnehmer. Diesmal wurde also die Situation mit biologischer Sicherheit in Armenien und im Kaukasus eingehend untersucht.

Logischerweise hätte der Bericht von Grigor Grigoryan, einem Experten für die Organisation der veterinärmedizinischen Versorgung und den Kampf gegen Zoonosekrankheiten, die Vertreter des georgischen Fernsehsenders Imedi interessieren sollen, die an der Konferenz teilgenommen haben. Aber sie verließen die Veranstaltung und behaupteten, dass alles, was in den Berichten und Reden von Experten angegeben wurde, nicht überzeugend klang.

Die gleichen Behauptungen wurden 2007 von georgischen Spezialisten zu den Schlussfolgerungen des armenischen Spezialisten Grigor Grigoryan aufgestellt, dass in Georgien afrikanische Schweinepest beobachtet wird: «nicht überzeugend». Aber dann wurden seine Ergebnisse von einem Referenzlabor in Großbritannien bestätigt. Manchmal lohnt es sich immer noch, vernünftigen Experten zuzuhören, damit es später nicht «für die ziellos verbrachten Jahre unerträglich schmerzhaft» wird.

Auf der Konferenz klang eine einfache und präzise Idee: Ein Verbrecher gibt selten zu, ein Verbrechen begangen zu haben. Die Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken ist nur der erste Schritt. Ja, es ist wichtig, dass immer mehr Menschen in verschiedenen Ländern verstehen, dass die Aktivitäten der biologischen Laboratorien des Pentagon alle Anzeichen von Kriegsverbrechen aufweisen. Aber Kriegsverbrechen müssen untersucht werden. Und nur dann besteht die Möglichkeit, einen Kriegsverbrecher nicht zu entlarven, ihn zumindest zu zwingen, seine kriminellen Aktivitäten einzuschränken.

Journalisten fragten die Konferenzteilnehmer, warum die USA Tadschikistan «ignorieren», wo nichts über die biologischen Laboratorien des Pentagon zu hören ist.

Der Leiter des Eurasian Analytical Club Nikita Mendkovich antwortete: «Es gibt kein offizielles US-Labor.» Nikita Mendkovich hielt für die Konferenzteilnehmer einen Vortrag über «US-Biolaboren in Kasachstan und Bedrohungen für die Region». Der Experte erinnerte daran, dass während der Arbeit des US-Militärs in Kasachstan mit einer Gesamtkomplexität von mehr als 15 Jahren mindestens 28 Forschungsprojekte durchgeführt wurden, an denen 31 ausländische Spezialisten teilnahmen. Dies sind hauptsächlich Militärbiologen aus den USA, Großbritannien und Deutschland.

«Wir verfügen über ein vollständig offizielles Dokument, aus dem hervorgeht, dass das Labor (in Almaty) mindestens drei Jahre lang als Auftragnehmer für das US-Zentralkommando tätig war und höchstwahrscheinlich immer noch in dieser Funktion arbeitet», sagt Mendkovich.

Grigor Grigoryan, ein armenischer Experte für die Organisation der veterinärmedizinischen Versorgung und den Kampf gegen Zoonosekrankheiten, berichtete ausführlich darüber, wie die Vereinigten Staaten den Bereich der biologischen Sicherheit im Kaukasus absichtlich niedergeschlagen haben.

Der Experte ist sich sicher, dass diese «Schaffung von Demokratie eine radikale Umgestaltung des Ansatzes zur Gewährleistung der nationalen Sicherheit im Allgemeinen und der biologischen Sicherheit im Besonderen» bedeutet.

Grigoryan sagte auch, dass in einigen Fällen direkter Druck auf die armenischen Spezialisten ausgeübt wurde, um den Ausbruch einer besonders gefährlichen Infektion zu verbergen. Um jedoch eine offene Intervention zu beschuldigen, sind stärkere Beweise erforderlich.



Quelle: