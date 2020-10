„Ich glaube, ich verliere den Verstand“, sagte Julian Assange seinem Freund, dem australischen Journalisten und Dokumentarfilmer John Pilger, als dieser ihn in seiner Gefängniszelle besuchte. Und verwunderlich wäre das nicht. Die Bedingungen, unter denen das Auslieferungsverfahren gegen den WikiLeaks-Gründer in Großbritannien stattfindet, sprechen allen Vorstellungen von fairer Justiz Hohn. Verfahrensregeln werden außer Kraft gesetzt, die Würde des Gefangenen wird auf schockierende Weise verletzt und wie in einem in Diktaturen üblichen Schauprozess scheint das Urteil schon von Anfang an festzustehen. Was hier abläuft, so Pilger, ist kein ordentliches Gerichtsverfahren mehr, es ist ein Vernichtungsfeldzug gegen einen missliebigen politischen Gegner. Selbst gegenüber einem Schuldigen wären diese Haft- und Prozessbedingungen eine Schande — erst recht sind sie es gegenüber einem Mann, der der Weltöffentlichkeit mit der Aufdeckung schwerer Kriegsverbrechen einen großen Dienst erwiesen hat.